В Могилевской области фермер купил землю на льготных условиях и довел здания за 2 года до разрухи

Новости Беларуси. В Могилевской области здания, принадлежащие местному фермеру, вот-вот рухнут. А ведь еще два года назад на пустующие помещения молочной фермы у агрария были грандиозные планы. Что помешало их реализации? Местные жители во всем винят корысть. Мол, землю фермер брал под выращивание сельхозпродукции. А теперь открыл пилораму и до урожаев ему нет дела. Воздействовать на нерадивого фермера местная власть пока может только штрафами. Но разруха в деревне Яново, как бельмо на глазу района.

Николай Кружкин, глава фермерского хозяйства «Золотой рог»:

Штрафами сильно наказывают. Не нужно. Лучше предупреждения, побеседуйте с человеком, специалиста пришлите, подскажите, покажите как лучше сделать. И поступлений будет больше в бюджет в 5-10 раз.

Глава фермерского хозяйства Николай Кружкин возмущен. Но не той разрухой, которая царит в его владениях. Говорит, не доволен подходом местной власти, мол, часто штрафуют. И пеняет на жителей: растаскивают принадлежащие ему здания буквально по кирпичам.

Александр Бабицкий:

Если бы он там что-то делал, то никто бы не брал ничего. А раз стоит так.

Эти строения фермер приобрел два года назад. За это время, согласно законодательству, он должен был навести здесь порядок. Однако на благоустройство даже намека нет. Да и находиться здесь совсем не безопасно.

На этой ферме 85-летняя бабушка Саша всю жизнь отработала дояркой. Говорит, глядя на разруху, сердце кровью обливается. И даже не верится, что деревня когда-то процветала.

Александра Жуковская:

Каб я могла, я бы пошла и там все поделала. Но сил у меня уже нет.

Бесхозяйственность одного человека привела в тупик целую деревню. Несколько зданий бывшего молочно-товарного комплекса фактически разрушены. Ремонт здесь уже не поможет. В любой момент кирпич может упасть на голову, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Токарев, председатель Филатовского сельсовета:

Речь должна идти о его сносе. Посмотрите сами: кирпич можно спокойно достать.

Не лучше ситуация и на землях фермеров Кружкиных. И все потому, утверждают соседи, что Кружкины больше ушли в предпринимательство и сельское хозяйство их не особо волнует. Основной доход семья сейчас получает от экспорта продукции с собственной пилорамы. А ведь землю они брали под развитие фермерства. А это значит – на льготных условиях.

Валерий Еркович, председатель Круглянского районного Совета депутатов:

К сожалению, мы можем навести порядок там, где это принадлежат государству Что касается этой фермы, будут предприняты меры, чтобы возвратить государству, потому что мы не можем смотреть на этот беспредел.

В успех дела Кружкиных сейчас в деревне верят немногие. Разве что бабушка Саша с надеждой поглядывает на рушащиеся сараи молочного комплекса. Женщина мечтает, что еще успеет повидать порядок в своей деревне.