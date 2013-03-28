Последний день регистрации на профессионально-психологическое собеседование в белорусские вузы - 31 марта

Новости Беларуси. Регистрация на профессионально-психологическое собеседование в белорусские вузы продолжается. Первый этап вступительной кампании помогает определить деловые качества, способности и мотивацию будущего студента. Пройти его необходимо тем абитуриентам, которые поступают в университет впервые, и тем, кто планирует получить второе образование.

В списке специальностей — международные отношения, журналистика, правоведение, государственное управление. В Министерстве образования отмечают: всем желающим нужно поспешить. Последний день записи - 31 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Якжик, заместитель министра образования Республики Беларусь:

Готовность к выбору таких значимых профессий человек должен подтвердить и психологически. Это правильный ход. Это простейшая форма, которая, я не думаю, что для кого-то сложна. Это элементарные базовые вопросы на собеседовании, которое большинство абитуриентов, кстати, без проблем проходят.