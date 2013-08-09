В Беларуси 37 зон массового отдыха у воды запрещены для эксплуатации

Новости Беларуси. 37 зон массового отдыха у воды попали под запрет. Здесь эпидемиологи выявили нарушения санитарных норм, правил и гигиенических нормативов. Эти городские пляжи находятся в Гомельской, Могилевской, Брестской, Гродненской областях.

Кроме того, в 15 зонах отдыха ограничено купание только для детей. Эти водоемы есть в Минском, Гродненском регионе и Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отмечают специалисты, приход жары не принес увеличения числа жертв на воде. При этом с начала этого года работники ОСВОДа в Минской области спасли около 100 человек. Сейчас усилен контроль за ситуацией в местах массового купания, особенно в выходные и праздничные дни.