Прямой эфир

В Беларуси 37 зон массового отдыха у воды запрещены для эксплуатации

09 августа 2013 07:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 37 зон массового отдыха у воды попали под запрет. Здесь эпидемиологи выявили нарушения санитарных норм, правил и гигиенических нормативов. Эти городские пляжи находятся в Гомельской, Могилевской, Брестской, Гродненской областях.

Кроме того, в 15 зонах отдыха ограничено купание только для детей. Эти водоемы есть в Минском, Гродненском регионе и Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отмечают специалисты, приход жары не принес увеличения числа жертв на воде. При этом с начала этого года работники ОСВОДа в Минской области спасли около 100 человек. Сейчас усилен контроль за ситуацией в местах массового купания, особенно в выходные и праздничные дни.

# общество # Отдых

Другие новости рубрики

Все новости
Погода в Беларуси. В Брестской области сегодня объявлен красный - самый высокий - уровень опасности
09 августа 2013 07:41

Погода в Беларуси. В Брестской области сегодня объявлен красный - самый высокий - уровень опасности

Борис Батура провел прием граждан в Вилейском районе
08 августа 2013 15:58

Борис Батура провел прием граждан в Вилейском районе

Акция по разъяснению правил пересечения границ Таможенного союза прошла в Минске
08 августа 2013 13:00

Акция по разъяснению правил пересечения границ Таможенного союза прошла в Минске