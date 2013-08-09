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Погода в Беларуси. В Брестской области сегодня объявлен красный - самый высокий - уровень опасности

09 августа 2013 07:41
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Новости Беларуси. Летний зной в Беларуси идет на спад. Синоптики в выходные обещают грозы, не исключают вероятность града. Столбики термометров будут показывать +22-24ºϹ. И эти показатели сохранятся до середины следующей недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

А сегодня в Брестской области  объявлен красный — самый высокий -  уровень опасности, в остальных регионах – оранжевый. По юго-западу страны столбик термометра поднимется до +35 ºϹ.

Установившийся в республике температурный режим на +6-10 ºϹ превышает климатическую норму, характерную для этого периода.

# общество # Погода в Беларуси

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