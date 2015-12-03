Новости Беларуси. В Могилеве за чистоту города борются с помощью фотоловушек. Специальные устройства пока только в тестовом режиме «следят» за нерадивыми горожанами: к примеру, теми, что сорят. Эксперимент еще только начался, однако объектив фотокамеры уже запечатлел не одного нарушителя.

Вот водитель останавливает машину на обочине, достает из багажника строительный мусор и смело выбрасывает куда попало. Ему-то еще и невдомек, что совсем скоро за такую стихийную свалку придется поплатиться. Сам процесс, а также номер авто могилевчанина благополучно запечатлела фотоловушка.

Игорь Кастеров, главный энергетик коммунального предприятия «Могилевзеленстрой»:

Снимки отправляются в режиме онлайн на электронную почту нашего предприятия, а также на мобильные в виде ммс-сообщений.

Стихийная свалка под окнами настолько «намозолила глаза», признаются могилевчанки, что об этом уже хочется просто кричать.

Ядвига Станкевич, житель Могилева:

Зачем так делать? Каждый хочет жить.

Едва работники наведут марафет в овраге, как горы мусора вырастают снова и снова как грибы после дождя.

Мария Вацуро, житель Могилева:

Мешает, конечно, запах. Летом окна не открыть, потому что весь запах идет в дом. Да и смотреть нельзя на мусорку.

«Отловить» нарушителей экологического порядка раньше было не так-то просто. Но ситуация резко изменилась, когда в местах стихийных свалок появились «папарацци». Несмотря на миниатюрные размеры, мини-помощники оказались настоящей находкой.

Фотоловушки работают в режиме онлайн круглосуточно. Отреагировав на движение, устройство сначала делает фотоснимок, а затем включается и видеосъемка. Все зафиксированные нарушения хранятся в памяти целый месяц.

Места для установки фотоловушек выбираются тщательно. Это наиболее проблемные городские стихийные свалки.

Только за один месяц тестовой работы в объектив попали четверо «любителей» помусорить, каждый из которых уже поплатился за свою оплошность рублем.

Жанна Шеменкова, главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Могилевского горисполкома:

Ни одного еще случая, чтобы не смогли человека установить. Для физических лиц штрафы от базовой до пяти, для юридических лиц – от пяти базовых.

Пока в областном центре работает всего две фотоловушки, но скоро появятся еще несколько. А так как недобросовестных граждан все еще немало, такие экологические помощники и дальше будут на страже порядка. Возможно, на вооружение их возьмут и в других белорусских городах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.