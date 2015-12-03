Группа энтузиастов в Гомеле возрождает утраченные памятники архитектуры

Новости Беларуси. Группа энтузиастов в Гомеле возрождает утерянные памятники архитектуры. По сохранившимся описаниям и фотографиям древний город воссоздают в виртуальной реальности. Уже сегодня во всей красе можно увидеть костел. Культовое здание было частью концепции «идеального города», которую воплощали гомельские зодчие начала 19 века. До наших дней из того времени дошли лишь дворец Румянцевых и Паскевичей и собор святых Петра и Павла. Еще одна возрожденная утрата центра Гомеля — пожарное депо в стиле модерн.

Роман Рощенко, автор 3D-графики:

Если материалы были бы все и сразу, было бы гораздо быстрее. А это больше, опять же, такая историческая, научная работа. Приходится сначала огромную базу находить этих элементов и только потом это переносить в 3D.

Сергей Ляпин, автор идеи, архитектор:

Наша задумка ў тым, каб, першае — гэта нагадаць гамяльчанам аб тым, што ў iх была даволi цiкавая гiстарычная плошча, якая атрымала сваё развiццё з пачатку 19 стагоддзя. Другое пытанне — гэта падумаць, цi магчыма выкарыстаць гэтыя напрацоўкi пры рэканструкцыi плошчы ў будучынi.

Молодые архитекторы надеются, что созданные ими 3D-модели станут началом возрождения исторического облика Гомеля. Многие здания сегодня можно и нужно воссоздавать. Отличный пример тому — городская ратуша Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.