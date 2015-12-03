3 декабря — Международный день инвалидов

Новости Беларуси. Мир без барьеров. В Беларуси живет более 500 тысяч людей с ограниченными возможностями. В Международный день инвалидов можно говорить, что их социальная защита — одно из приоритетных направлений государственной политики.

В Беларуси работают специализированные медучреждения, внедряются современные технические средства реабилитации, создается безбарьерная среда. Новое направление — инклюзивное образование. При такой форме обучения в классе по одной программе занимаются обычные дети и ребята с особенностями развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Антонина Змушко, начальник отдела специального образования Министерства образования Республики Беларусь:

Для введения инклюзивного образования обязательно необходимо создавать специальные условия. То есть учитывать все особенности каждого конкретного ребенка. Одним из таких условий является, например, наличие учителя-дефектолога в инклюзивном классе. В настоящее время у нас ведется работа, довольно поступательная, по введению инклюзивного образования. Ведется уже второй год республиканский экспериментальный проект, в котором участвуют 8 учреждений общего среднего образования, это 8 средних школ.