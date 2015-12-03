Что ждать от 2016 года и как характерные для обезьяны черты могут повлиять на жизнь в масштабах страны?

Новости Беларуси. Последний месяц 2015 года – горячая пора для астрологов. Специалисты изучают расположение звезд и движение планет, чтобы выяснить, чего ждать от наступающего 2016-го. Самый точный прогноз – индивидуальный. Тем не менее общие и характерные для года обезьяны черты могут повлиять как на жизнь в масштабах страны, так и на каждого в отдельности.

Новогоднюю атмосферу можно создать даже в самом обычном рабочем кабинете. Ручка и бумага – это то, что можно без проблем найти на рабочем месте каждого журналиста. Собственно, из них мы и смастерим главный атрибут праздника – новогоднюю елку.

Творческий порыв – это, конечно, хорошо, но если вы хотите порадовать своих родных по-настоящему красивыми подарками или оригинально украсить свой дом, лучше обратиться к тем, у кого это получается действительно хорошо.

Анна своими руками любит мастерить все с раннего детства. В свое время к рукоделию ее приучила бабушка, и теперь девушка любимым делом занимается профессионально. Умеет шить, вязать, вышивать, владеет десятком разных техник.

Анна Пошарнева:

10-15 минут – и игрушечка готова. Можно использовать как самостоятельный декор, можно на елку, а можно в качестве подарка.

Подготовка к Новому году у Анны идет полным ходом. Особой популярность пользуются праздничные украшения на дверь в виде зеленых веночков и игрушки в стиле «рустик». Данная методикам предполагает использование для декора натуральных материалов. Приходится очень кстати в этом деле и белорусский лен.

Анна Пошарнева:

Совсем недавно снег выпал. Наверное, уже у всех новогоднее настроение. Приходят в основном заказывают игрушки новогодние в подарок, елочки, бывает. Всегда стараешься выполнить какие-то нестандартные заказы. С ними интереснее работать, чем с обычными.

Поработать в следующем году придется как следует и Кузьме – символу 2016-го, артисту и просто красавцу.

Надо сказать, несмотря на свое обезьянье обаяние, Кузьма – животное с характером. И во многом по его чертам, как представителя семейства, можно будет судить, насколько беззаботным и веселым будет 2016 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Айдын Исрафилов, артист, дрессировщик:

Я так думаю, что трюк с жеванием микрофона после этого войдет в наш репертуар. Ему 2,5 года. По человеческим меркам, можно сказать, что ему порядка 8 лет. Поэтому это пик роста животного, очень много энергии, непоседа, изучает мир методом того, что нужно все время что-то попробовать на зубок.

Последний месяц 2015 года – самое время для прогнозов на следующий. Что по этому поводу говорят звезды и кому в новом году повезет больше других? На эти и другие вопросы готовят сегодня ответы астрологи.

Людмила Малахова, астролог:

Этот год будет успешен для тех людей, которые умеют продавать, для тех людей, которые занимаются каким-то творчеством, которые занимаются своим бизнесом и настроены на то, чтобы развиваться в этом направлении, не сидеть сложа руки. Потому что обезьяна достаточно динамичная, активная, ловкая, смышленая, она немножко хитрая.

Кроме бизнеса в 2016 году можно будет устроить и личную жизнь. Темпераментная обезьяна сулит удачу земным знакам гороскопа – это Девы, Телец и Козерог. Учитывая такую тенденцию, наверняка и аграриям можно надеяться на успех в сельскохозяйственной отросли. Главное же пожелание астрологов не поддаваться на беззаботность и своенравный характер обезьяны и беречь нервную систему.