В Могилеве курсирует праздничный экспресс! Автобус с самым длинным маршрутом в городе украсили к 8 Марта

Весна постепенно наполняет города особым настроением – тем самым, которое неизменно приходит вместе с 8 Марта. Улицы украшают цветы, в коллективах звучат поздравления, а самые обычные будни вдруг превращаются в маленький праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иногда для этого достаточно всего одного маршрута, одной песни или неожиданного знака внимания. В Могилеве праздничное настроение буквально отправилось в рейс: украшенный автобус дарит пассажирам улыбки, на предприятиях концерты проходят прямо в цехах, а приятные сюрпризы находят женщин там, где они проводят свой рабочий день. Как город встречает самый теплый весенний праздник – в репортаже Юлии Мычки.

В Могилеве весна пересела на общественный транспорт. Теперь у праздничного настроения есть конкретный рейс. На карте города маршрут автобуса номер 4 – самый длинный, и сегодня он не просто везет пассажиров, а дарит предвкушение самого нежного праздника. Больше сотни воздушных шаров, бабочки на стеклах и трогательные слова благодарности для мам. Идея не просто украсить свое рабочее место, а перенести праздничное настроение в салон автобуса возникла у водителя Марии Невидановой. Ее поддержала напарница и руководство. Так получился праздничный экспресс.

Входишь – и сразу радостное настроение. И глаза светятся у всех, все радуются.

Очень здорово поднимает настроение, и приятно то, что уделяется внимания столько женщинам, особенно в Год женщины.

За рулем общественного транспорта Мария уже почти 10 лет. Но признается: столько слов благодарности, как в эти дни, не слышала, пожалуй, никогда. Помимо улыбок, которые она собирает на экранах видеонаблюдения, люди благодарят лично.

Мария Невиданова, водитель Могилевского автобусного парка №1:

Стучат в окошко при выходе, сегодня уже очень много девушек постучали, поблагодарили за красоту и весеннее настроение. Детки очень радуются. До праздника еще несколько дней, но его дыхание уже чувствуется на улицах города. Все чаще можно встретить женщин с цветами. Настроение приходит с доставкой прямо к рабочему месту. В Могилеве на предприятиях проходят концерты в цехах. Живая музыка, любимые хиты звучат там, где женщины проводят большую часть своего дня – у станков и конвейеров.