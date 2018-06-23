В Могилеве будут готовить специалистов по обслуживанию электромобилей

Новости Беларуси. В ближайшие годы белорусские дороги начнут завоевывать электромобили. По прогнозам экспертов, их количество должно вырасти в десятки, а то и в сотни раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Машины с электрическими двигателями – мировой тренд. Они экологически безопасны и экономически выгодны (тем более с учетом скорого запуска БелАЭС). В стране строят больше электрозаправок и начинают готовить специалистов по обслуживанию электрокаров. О специфике профессии материал Юрия Прокопенко.

Дмитрий Плеханов, житель Могилева:

По управлению здесь как в обычном автомобиле с коробкой автоматом.

Дмитрий нисколько не жалеет, что сменил автомобиль на электромобиль. Бесшумный двигатель, бензин и масло не нужны – заряжай и катайся. Траты на электричество в разы меньше, чем на обычное топливо. Уверен: за такими машинами будущее.

Дмитрий Плеханов:

Я считаю, что перспективы у электромобилей в Беларуси есть. Если посмотреть на весь мир, то весь мир довольно эффективно пересел на электромобили. Постепенно пересаживается, и до Беларуси это дойдет.

Для обслуживания электромобилей обычные СТО не подходят. У автомехаников не хватает знаний о том, как диагностировать и ремонтировать электромотор. Восполнить пробел взялись в Белорусско-Российском университете. Здесь создали учебную лабораторию, приобрели диагностический комплекс и новый электромобиль как наглядные учебные пособия.

Геннадий Леневский, заведующий кафедрой Белорусско-Российского университета:

Сумма, вложенная в материальную базу, превышает 50 тысяч евро. Данные специалисты будут востребованы. А для хозяйства, для жителей Беларуси, естественно, такие специалисты нужны.

Белорусско-Российский университет – первый вуз в стране, где с нового учебного года начнут обучать специалистов по обслуживанию электромобилей. Сейчас идет набор группы в 25 человек. Кроме обучения новой профессии, в БРУ организуют и курсы по управлению машинами будущего.

Кирилл Пархоменко, аспирант Белорусско-Российского университета:

Самое сложное – в отличие от классического автомобиля на двигателе внутреннего сгорания, здесь силовая установка, она абсолютно другая. Среди преподавателей – Кирилл Пархоменко. Он сам водитель, но пока обычной бензиновой машины. Теперь загорелся желанием пересесть в собственную электрическую.

Кирилл Пархоменко:

Я уверен, что желающих обучаться на этой специальности будет достаточно много. Потому что любые новые интересные специальности как магнит тянут молодых и перспективных людей с достаточными талантами. Беларусь только в начале пути электрификации транспорта. В стране лишь около 200 электромобилей и четыре десятка специализированных заправочных станций.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Например, в Могилеве такая заправка пока в единственном экземпляре. Вот она – компактная станция техобслуживания. Одной полной зарядки хватает примерно на 100-150 километров. Электромобиль в Беларуси пока больше транспорт для города, далеко не уедешь. Нужны заправки на трассах.