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Лаппо на вручении погон выпускникам Института пограничной службы: «Я горжусь этими лейтенантами, которые пришли в нашу семью»

23 июня 2018 17:52
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Новости Беларуси. Праздник будущих стражей границ. Без малого сто выпускников Института пограничной службы 23 июня получили первые офицерские погоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лаппо на вручении погон выпускникам Института пограничной службы: «Я горжусь этими лейтенантами, которые пришли в нашу семью»-1

Торжественная церемония выпуска курсантов прошла на площади Государственного Флага. Поддержать молодых лейтенантов в столь ответственный день пришли друзья, родственники, ветераны, а также командование Госпогранкомитета.

Лаппо на вручении погон выпускникам Института пограничной службы: «Я горжусь этими лейтенантами, которые пришли в нашу семью»-4

Один из самых трогательных моментов программы – первый офицерский белый танец с женами и невестами.

Лаппо на вручении погон выпускникам Института пограничной службы: «Я горжусь этими лейтенантами, которые пришли в нашу семью»-7

Максим Барсуков, лейтенант пограничных войск Беларуси:
Можно было стать поваром, менеджером, певцом возможно. Но я для себя решил еще с детства, что мой путь – это военный. У меня есть брат, он полковник ВДВ. Смотря на него, я думал, что тоже хочу быть таким сильным, как он. Поэтому все-таки решил идти в погранвойска. Они считаются одними из самых элитных войск, поэтому для себя решил, что нужно идти по пути мужчины.

Лаппо на вручении погон выпускникам Института пограничной службы: «Я горжусь этими лейтенантами, которые пришли в нашу семью»-10

Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета:
Я горжусь этими лейтенантами, которые пришли в нашу семью, окончили институт. Через месяц на границе они будут постигать азы нашей службы и будут защитниками родины.

Лаппо на вручении погон выпускникам Института пограничной службы: «Я горжусь этими лейтенантами, которые пришли в нашу семью»-13

Сразу после заключительного марша «Прощание славянки» молодых людей ждет месяц отдыха, после чего они отправятся нести службу в погранотряды по всей Беларуси. По традиции на прощание с институтом офицеры подбросили монеты. Они символизируют звезды, которые сегодня упали на их погоны.

Лаппо на вручении погон выпускникам Института пограничной службы: «Я горжусь этими лейтенантами, которые пришли в нашу семью»-16

# Институт пограничной службы РБ # общество # Анатолий Лаппо # Фотофакт

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