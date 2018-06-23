Лаппо на вручении погон выпускникам Института пограничной службы: «Я горжусь этими лейтенантами, которые пришли в нашу семью»

Новости Беларуси. Праздник будущих стражей границ. Без малого сто выпускников Института пограничной службы 23 июня получили первые офицерские погоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественная церемония выпуска курсантов прошла на площади Государственного Флага. Поддержать молодых лейтенантов в столь ответственный день пришли друзья, родственники, ветераны, а также командование Госпогранкомитета.

Один из самых трогательных моментов программы – первый офицерский белый танец с женами и невестами.

Максим Барсуков, лейтенант пограничных войск Беларуси:

Можно было стать поваром, менеджером, певцом возможно. Но я для себя решил еще с детства, что мой путь – это военный. У меня есть брат, он полковник ВДВ. Смотря на него, я думал, что тоже хочу быть таким сильным, как он. Поэтому все-таки решил идти в погранвойска. Они считаются одними из самых элитных войск, поэтому для себя решил, что нужно идти по пути мужчины.

Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета:

Я горжусь этими лейтенантами, которые пришли в нашу семью, окончили институт. Через месяц на границе они будут постигать азы нашей службы и будут защитниками родины.