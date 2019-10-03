Прямой эфир

«В моду входит цвет крота». Какие ещё тренды в окрашивании волос

03 октября 2019 07:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Он вошел в число лучших стилистов мира, создал свою систему стрижки и окрашивания. Писатель, бизнесмен, «звезда» в мире парикмахерского искусства – Александр Кувватов всегда готов поделиться секретами своего профессионального мастерства.

Александр Кувватов, парикмахер:
Следующий год, в принципе уходит в тотальный париковый блонд. В моду входит такой своеобразный цвет, который называется цвет крота. Это когда бежево-серый цвет. Подустали немножко от тотальных холодных цветов, поэтому перешли в игру розоватых и коричневых цветов.

«В моду входит цвет крота». Какие ещё тренды в окрашивании волос -1

«В моду входит цвет крота». Какие ещё тренды в окрашивании волос -3

В этом году ставка на естественную красоту – та козырная карта, благодаря которой вы всегда будете в выигрыше. Когда между натуральным цветом корней и окрашенными прядями не существует резкой границы, прическа надолго сохраняет ухоженный вид.

Татьяна Лисина, парикмахер:
Это не окрашивание, которое длится 7-8 часов. В принципе, в спокойном режиме, за 3,5 часа на длинные волосы от начала до выхода клиента из салона этими техниками сделать можно. Мы продемонстрировали такие техники, как страйпинг, без начеса и без выдувания. Сам дизайн требует рассветления раз в год или раз в полгода.

«В моду входит цвет крота». Какие ещё тренды в окрашивании волос -6

К слову, профессионалы предлагают модницам не только натуральные цвета, но и яркие нетипичные оттенки. Пастельный голубой, огненный рыжий, кукольный розовый. Яркое колорирование по всей длине волос или отдельных прядей создаст незабываемый образ.

«В моду входит цвет крота». Какие ещё тренды в окрашивании волос -9

Стилисты отмечают, чтобы продлить жизнь своим локонам, надо обеспечить им максимально бережный уход. Используйте качественные бальзамы и навсегда забудьте об их дешевых аналогах.

Александр Кувватов:
Во-первых нужно идти к мастеру, который сможет правильно использовать продукцию, чтобы меньше травмировать волосы во время окрашивания.

«В моду входит цвет крота». Какие ещё тренды в окрашивании волос -12

Татьяна Лисина:
Если мы хотим сохранить структуру волоса и его цвет, то нужно использовать продукты, которые содержат пониженный pH, т. е. все кислое, как раньше были ополаскивания уксусом или еще чем-то.

«В моду входит цвет крота». Какие ещё тренды в окрашивании волос -15

Просто и со вкусом – такие тренды на окрашивание в грядущем сезоне.

# Красота # общество # Фотофакт # Мода

Другие новости рубрики

Все новости
Здесь проходили международные фестивали, потом пришло запустение: как выглядит обновлённый Монумент Дружбы
02 октября 2019 19:48

Здесь проходили международные фестивали, потом пришло запустение: как выглядит обновлённый Монумент Дружбы

Ждать ли реформ в образовании, запретят ли мобильники в школах и когда поднимут зарплаты учителям?
02 октября 2019 17:02

Ждать ли реформ в образовании, запретят ли мобильники в школах и когда поднимут зарплаты учителям?

Построили новые соцобъекты, отремонтировали дороги и здания: как в Старых Дорогах реализуют проект «Деревня будущего»
02 октября 2019 16:08

Построили новые соцобъекты, отремонтировали дороги и здания: как в Старых Дорогах реализуют проект «Деревня будущего»