«В моду входит цвет крота». Какие ещё тренды в окрашивании волос

Он вошел в число лучших стилистов мира, создал свою систему стрижки и окрашивания. Писатель, бизнесмен, «звезда» в мире парикмахерского искусства – Александр Кувватов всегда готов поделиться секретами своего профессионального мастерства. Александр Кувватов, парикмахер:

Следующий год, в принципе уходит в тотальный париковый блонд. В моду входит такой своеобразный цвет, который называется цвет крота. Это когда бежево-серый цвет. Подустали немножко от тотальных холодных цветов, поэтому перешли в игру розоватых и коричневых цветов.

В этом году ставка на естественную красоту – та козырная карта, благодаря которой вы всегда будете в выигрыше. Когда между натуральным цветом корней и окрашенными прядями не существует резкой границы, прическа надолго сохраняет ухоженный вид. Татьяна Лисина, парикмахер:

Это не окрашивание, которое длится 7-8 часов. В принципе, в спокойном режиме, за 3,5 часа на длинные волосы от начала до выхода клиента из салона этими техниками сделать можно. Мы продемонстрировали такие техники, как страйпинг, без начеса и без выдувания. Сам дизайн требует рассветления раз в год или раз в полгода.

К слову, профессионалы предлагают модницам не только натуральные цвета, но и яркие нетипичные оттенки. Пастельный голубой, огненный рыжий, кукольный розовый. Яркое колорирование по всей длине волос или отдельных прядей создаст незабываемый образ.

Стилисты отмечают, чтобы продлить жизнь своим локонам, надо обеспечить им максимально бережный уход. Используйте качественные бальзамы и навсегда забудьте об их дешевых аналогах. Александр Кувватов:

Во-первых нужно идти к мастеру, который сможет правильно использовать продукцию, чтобы меньше травмировать волосы во время окрашивания.

Татьяна Лисина:

Если мы хотим сохранить структуру волоса и его цвет, то нужно использовать продукты, которые содержат пониженный pH, т. е. все кислое, как раньше были ополаскивания уксусом или еще чем-то.