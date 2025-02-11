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В МНС рассказали, кому нужно декларировать доходы, полученные в 2024-м

11 февраля 2025 17:07
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В Министерстве по налогам и сборам рассказали, в каких случаях белорусам необходимо декларировать доходы, полученные в 2024 году, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, подать документ обязаны физические лица, которые получали доходы из-за границы.

В МНС рассказали, кому нужно декларировать доходы, полученные в 2024-м-2

Это заработная плата, дивиденды в иностранных государствах, проценты по вкладам в зарубежных банках. Впервые налоговые декларации необходимо предоставить гражданам, чей годовой доход превысил 200 тысяч рублей.

Отчитаться придется и тем, кто за последние пять лет продал более одного жилого дома, земельного участка, квартиры или дачи. А также получили доходы от реализации в течение календарного года одной грузовой машины, двух и более легковых авто. Также облагаются налогом подарки, полученные не от близких родственников на сумму, превышающую 10 431 рубль.

В МНС рассказали, кому нужно декларировать доходы, полученные в 2024-м-4

Андрей Ковалевский, начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Беларуси:
Ежегодная статистика свидетельствует, что наши граждане довольно ответственные, и те, кто представляют декларацию, в установленный срок производят уплату налогов. Но действительно есть ситуация, когда физические лица по различным причинам, кто-то умышленно, кто-то по незнанию не представил декларации, и налоговые органы с такими лицами уже проводят дополнительную работу по представлению декларации и уплате налога. В случае неуплаты налога органы привлекут к административной ответственности в виде штрафа и начислят пени, а также предпримут меры по принудительному исполнению налоговых обязательств.

Предоставить налоговую декларацию следует не позднее 31 марта. Подать документ можно лично в любой налоговой инспекции. А также отправить по почте или заполнить электронную форму через личный кабинет плательщика на сайте Министерства по налогам и сборам.

# Налоги # Андрей Ковалевский

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