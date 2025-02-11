Главы МИД Беларуси и Ливана обсудили способы и пути укрепления двусторонних отношений

Развивать сотрудничество с нашей страной в политической, торгово-экономической сферах, вопросах безопасности, а также взаимодействовать на международных площадках готов и Ливан. 11 февраля в рамках визита белорусской делегации в Бейрут состоялась встреча министра иностранных дел нашей страны с президентом ближневосточной республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прежде всего, Максим Рыженков передал лидеру личное послание Александра Лукашенко, поздравления с избранием на высший государственный пост, а также приглашение посетить Беларусь с визитом. Кроме того, глава МИД сообщил руководителю Ливана о решении белорусского лидера передать 100 тонн сухого молока и 10 автомобилей скорой помощи отечественного производства в качестве жеста дружбы и поддержки ливанского народа. Первую партию груза уже доставили в Бейрут. Жозеф Аун выразил свою признательность и подчеркнул, что такое решение руководства Беларуси имеет большое значение.

Жозеф Аун, Президент Ливана:

Прекрасная возможность встретиться с вами и вашей делегацией, чтобы лично поблагодарить вас и Президента Беларуси Александра Лукашенко за подарок. Благодарю за послание и приглашение посетить вашу страну. Вы сказали, что Беларусь – это небольшая страна. Ценность подарка не в его количестве, а в его идеологической наполненности. И этот подарок действительно возродит надежды в душах ливанцев. Он показывает любовь белорусского народа к ливанскому. Мы с правительством обсудим шаги по активизации нашей двусторонней повестки. Для меня будет честью посетить Беларусь в удобное время.

Как и Беларусь, Ливан – многонациональная и многоконфессиональная страна. Схожи государства и тем, что для нас жизненно важно проводить взвешенную и продуманную политику. Минск готов развивать двустороннее сотрудничество с Бейрутом в атмосфере взаимного уважения, реализовывать совместные гуманитарные и торгово-экономические проекты.