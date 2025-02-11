Президент Египта поздравил Лукашенко с победой на выборах

Присоединился к поздравлениям и Египет. Президент этой страны Абдель Фаттах аль-Сиси направил наилучшие пожелания Александру Лукашенко по случаю победы на выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Абдель Фаттах аль-Сиси, президент Египта:

С большим удовольствием выражаю Вашему Превосходительству мои самые теплые поздравления и наилучшие пожелания по случаю переизбрания на новый президентский срок. Желаю Вам всяческих успехов в деле продолжения воплощения надежд и чаяний вашего дружественного народа.

Лидер Египта дал высокую оценку текущему уровню сердечных и взаимовыгодных двусторонних отношений, которые успешно развиваются последние десятилетия. Абдель Фаттах ас-Сиси выразил надежду на дальнейшее расширение взаимодействия и выход на новые области сотрудничества на благо народов двух стран.