В мире авангарда! В Витебске прошел интерактивный мультижанровый фестиваль

В Витебске в шестой раз прошел мультижанровый фестиваль #СУПРЕМSTORM, собравший представителей творческих профессий из разных стран. Мероприятие стартовало с легендарного арт-батла, в котором наравне с профессиональными художниками приняли участие студенты творческих вузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители различных школ создавали картины на едином четырехметровом полотне, позже представленном на всеобщее обозрение.

Грегор Гудков, художник:

Кому-то нравится работать в тишине, а кто-то может любит под музыку свою работать. На меня повлиял Витебск очень сильно, потому что родился и вырос я в другом абсолютно месте, далеко отсюда. Но когда-то я сюда приехал, получил здесь профессиональное образование, но продолжал писать картины, заниматься творчеством. Работы участников фестиваля всегда сохраняются – лучшие творения прошлых лет можно было увидеть в новой галерее, открывшейся в рамках мероприятия. В фойе концертного зала «Витебск» представили свыше полусотни картин в разных жанрах и направлениях.

Кира Саксонова, помощник режиссера фестиваля:

Арт-батлы начали проводиться раньше, чем начал проводиться #СУПРЕМSTORM. Это началось в 2017 году, но уже в 2020-м начался #СУПРЕМSTORM, начался фестиваль. И работы, начиная с 2020 года, каждый год пополняли наши фонды. И на сегодняшний день было принято решение дирекцией Центра культуры «Витебск» сделать такую замечательную галерею-лестницу.

Большой популярностью пользовалась и коллажная мастерская, где нашлось место не только творческим людям, но и тем, чья профессия далека от искусства – например, медикам и инженерам. Каждый участник стремился по-своему интерпретировать предложенный материал.

Наталья Тарабука, доцент кафедры дизайна и моды Витебского государственного технологического университета:

Мы хотим как бы переосмыслить идеи, как они развиваются сегодня в дизайне, в искусстве. Это как бы такая рефлексия, это возможность увидеть прошлое, традиции с современным взглядом.