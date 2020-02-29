В Минздраве рассказали о ситуации с масками в Минске

Новости Беларуси. Первые результаты анализов студентов и преподавателей БНТУ отрицательны, рассказали 29 февраля в Минздраве. Исследования продолжаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Я чувствую себя беспомощной». Истории тех, кто столкнулся с коронавирусом
Пока озвучена информация по первым пробам, но, по рекомендации ВОЗ, у всех, кто находится под наблюдением, анализы будут взяты повторно. Речь идет о тех, кто входит в так называемый первый круг общения. Сам студент из Ирана чувствуют себя удовлетворительно. Сейчас он находится в инфекционной больнице.
И сегодня же в ведомстве прокомментировали вопрос наличия в аптеках защитных масок, в очередной раз отметив, что они нужны только больным.
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Юлия Бородун, официальный представитель Министерства здравоохранения Беларуси:
Было принято решение, что склады Минска будут работать в выходные дни. Сегодня в Минске появилось 100 тысяч масок многоразовых, плюс еще появилась часть одноразовых масок. Что касается многоразовых, то эти маски есть сейчас во всех аптеках «Белфармации». Что касается частных аптек, то они завозят товары по своим графикам.