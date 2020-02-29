В Минздраве рассказали о ситуации с масками в Минске

Новости Беларуси. Первые результаты анализов студентов и преподавателей БНТУ отрицательны, рассказали 29 февраля в Минздраве. Исследования продолжаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Я чувствую себя беспомощной». Истории тех, кто столкнулся с коронавирусом Пока озвучена информация по первым пробам, но, по рекомендации ВОЗ, у всех, кто находится под наблюдением, анализы будут взяты повторно. Речь идет о тех, кто входит в так называемый первый круг общения. Сам студент из Ирана чувствуют себя удовлетворительно. Сейчас он находится в инфекционной больнице.

И сегодня же в ведомстве прокомментировали вопрос наличия в аптеках защитных масок, в очередной раз отметив, что они нужны только больным. Что известно о первом случае коронавируса в Беларуси? Рассказывает Владимир Караник