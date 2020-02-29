Дожди и до +13. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Весна спешит занять свой пост и чётко следует заданному температурному курсу. К нам идёт тепло, рассказали в программе «Плюс-минус» . В понедельник страна окажется в зоне атмосферных фронтов и тёплой воздушной массы, перемещающихся с Западной Европы. К среде большая часть страны ночью окажется в промежуточной области повышенного атмосферного давления, утром и днём с Западной Украины ожидается смещение атмосферного фронта.

Ольга Федотова, инженер-синоптик Белгидромета:

Большую часть недели приток влажных воздушных масс с юго-запада Европы продолжится. И время от времени будут проходить осадки, в основном, дожди. Во второй половине недели в западных регионах возможен мокрый снег. При этом ночная температура ожидается в пределах от 1 до +6, а днём от +4 +10. По юго-востоку республики при прояснениях и до +13.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам