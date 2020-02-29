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Дожди и до +13. Синоптики рассказали о погоде на неделю

29 февраля 2020 15:17
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Весна спешит занять свой пост и чётко следует заданному температурному курсу. К нам идёт тепло, рассказали в программе «Плюс-минус». В понедельник страна окажется в зоне атмосферных фронтов и тёплой воздушной массы, перемещающихся с Западной Европы. К среде большая часть страны ночью окажется в промежуточной области повышенного атмосферного давления, утром и днём с Западной Украины ожидается смещение атмосферного фронта.

Дожди и до +13. Синоптики рассказали о погоде на неделю-1

Ольга Федотова, инженер-синоптик Белгидромета:
Большую часть недели приток влажных воздушных масс с юго-запада Европы продолжится. И время от времени будут проходить осадки, в основном, дожди. Во второй половине недели в западных регионах возможен мокрый снег. При этом ночная температура ожидается в пределах от 1 до +6, а днём от +4 +10. По юго-востоку республики при прояснениях и до +13.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам

Дожди и до +13. Синоптики рассказали о погоде на неделю-4

Дожди и до +13. Синоптики рассказали о погоде на неделю-6

Дожди и до +13. Синоптики рассказали о погоде на неделю-8

Дожди и до +13. Синоптики рассказали о погоде на неделю-10

Дожди и до +13. Синоптики рассказали о погоде на неделю-12

Дожди и до +13. Синоптики рассказали о погоде на неделю-14

# Погода в Беларуси # общество # Ольга Федотова

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