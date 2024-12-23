В Минском зоопарке выбрали символ 2025 года – им стал королевский питон Горгона

Минский зоопарк представил символ наступающего Нового года. Им стал королевский питон по имени Горгона, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Она обитает в зоопарке с 2016 года, отличается спокойным нравом и очень эффектна в своем золотистом «наряде». Выбор символа года в зоопарке – уже добрая традиция. Но на этот раз было непросто. Коллекция пресмыкающихся разнообразна. С учетом того, что 2025-й – год зеленой змеи, идеально бы подошла китайская куфия, рептилия с ярко-зеленой чешуей. Но она дама ядовитая. А ведь символ года представляют широкой публике, поэтому змея должна быть безопасной. Поэтому выбрали самку королевского питона.

Ксения Лазовская, методист Минского зоопарка:

Здесь, в экзотариуме, у нас представлены виды неядовитые в основном. Есть у нас еще террариум, там представлены ядовитые, такие как кобра. Пользуются интересом у посетителей они, безусловно.

Горгона станет символом года в зоопарке, олицетворяя спокойствие и красоту, а также напоминая о важности заботы о природе и ее обитателях.