Главы Минска и Москвы подписали ряд двусторонних документов

Руководители Минска и Москвы подписали пакет документов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стороны намерены и дальше плотно работать в сферах медицины и образования, а также на уровне городских районов. Также Владимир Кухарев и Сергей Собянин подтвердили намерение сохранять контакты и в рамках производственной кооперации. Торговля и туризм – традиционно сильные стороны в сотрудничестве Минска и Москвы. Особенно это заметно в период новогодних праздников. Впрочем, как подчеркнули на встрече, несмотря на глубину отношений двух столиц, потенциал далеко не исчерпан.

Владимир Кухарев, председатель Минского горисполкома:

Москву и Минск связывает очень давнее, тесное сотрудничество. Мы работаем по многим отраслям, много проектов, которые реализуются. Очень хорошо налажены торгово-экономические отношения. Поэтому мы видим их в дальнейшую перспективу и надеемся, что она будет продолжена. В сфере московского интереса и белорусское машиностроение. На площадке МТЗ гостям продемонстрировали промышленный потенциал нашей страны. Это техника от ведущих производителей, в том числе и предприятий военпрома. У многих из них уже налажены тесные связи с российской столицей.

Сергей Авраменко, генеральный директор ОАО «МТЗ»:

Ключевая техника для рынка Москвы и Московский области для нас остается традиционной. Это в основном модели до 120 лошадиных сил. И если уже говорить непосредственно про Москву, то это в основном коммунальная техника. Это продукция Минского тракторного завода и нашего завода, входящего в холдинг, Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов. Это модели 320-е.