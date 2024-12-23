Главы Минска и Москвы подписали ряд двусторонних документов
Руководители Минска и Москвы подписали пакет документов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стороны намерены и дальше плотно работать в сферах медицины и образования, а также на уровне городских районов. Также Владимир Кухарев и Сергей Собянин подтвердили намерение сохранять контакты и в рамках производственной кооперации.
Торговля и туризм – традиционно сильные стороны в сотрудничестве Минска и Москвы. Особенно это заметно в период новогодних праздников. Впрочем, как подчеркнули на встрече, несмотря на глубину отношений двух столиц, потенциал далеко не исчерпан.
Владимир Кухарев, председатель Минского горисполкома:
Москву и Минск связывает очень давнее, тесное сотрудничество. Мы работаем по многим отраслям, много проектов, которые реализуются. Очень хорошо налажены торгово-экономические отношения. Поэтому мы видим их в дальнейшую перспективу и надеемся, что она будет продолжена.
В сфере московского интереса и белорусское машиностроение. На площадке МТЗ гостям продемонстрировали промышленный потенциал нашей страны. Это техника от ведущих производителей, в том числе и предприятий военпрома. У многих из них уже налажены тесные связи с российской столицей.
Сергей Авраменко, генеральный директор ОАО «МТЗ»:
Ключевая техника для рынка Москвы и Московский области для нас остается традиционной. Это в основном модели до 120 лошадиных сил. И если уже говорить непосредственно про Москву, то это в основном коммунальная техника. Это продукция Минского тракторного завода и нашего завода, входящего в холдинг, Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов. Это модели 320-е.
Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы:
В настоящий момент осуществляется поставка более 100 единиц техники для работы в наших коммунальных службах. Мы активно развиваем наши мощности производственные, строительные. И большие планы у нас на следующий год. Поэтому посмотрим по взаимодействию. По тому, какая техника могла бы быть приобретена и использоваться для наших целей.
Напомним, визит российской делегации проходит в Дни Москвы в Минске, а это десятки творческих встреч, концертов и спортивных состязаний. Кроме этого, 24 декабря пройдет заседание рабочей группы по координации взаимодействия Москвы и Беларуси.