В Минском детском центре по стоматологии прошло представление для юных пациентов

Время для добра и сказки. Самый душевный проект «Наши дети» продолжает путешествие по стране. Традиции почти 30 лет, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ. Праздник охватывает школы-интернаты, реабилитационные центры, детские дома и больницы. Представления, хороводы у елки, сказочные герои и подарки – настоящая новогодняя сказка для тех, кто в ней особенно нуждается.

Подарить юным белорусам улыбку и научить их заботиться о своем здоровье. В детском стоматологическом центре прошло представление для юных пациентов. На представление пригласили воспитанников детских домов семейного типа. Вместе с традиционными сказочными персонажами пришла на праздник и Зубная фея. Каждый смог познакомиться поближе с профессией стоматолога и узнать о процедурах, способствующих сохранению здоровья зубов. А самые смелые прошли профилактический осмотр и даже попробовали себя в роли врача. И, конечно же, не обошлось без подарков.

Марина Бабуль, родитель-воспитатель детского дома семейного типа: Мы лечили здесь зубки. А теперь мы приехали на праздник, и дети в таком восторге. Особенно в том волшебном кабинете, где они пробуют сами лечить зубы. Для них такой это первый опыт. Я вижу эти горящие глаза. И мне кажется, что кое-кто даже собрался быть стоматологом после такого опыта.

Евгения Коршикова, депутат Минского городского Совета депутатов, главный врач Минского городского детского клинического центра по стоматологии:

Нам в этом помогают и МЧС, и Белорусский фонд мира, и администрации районов. Мы в процессе всего проекта целый декабрь работаем, охватили уже порядка тысячи детей, 12 школ. И для нас, сотрудников центра, очень важно поделиться вот таким теплом.

Благотворительный марафон «Наши дети» продлится до 15 января. За это время проект согреет миллион маленьких сердец по всей стране.