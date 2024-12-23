Командная работа, креативность мышления и возможность показать свои таланты. В Минске подвели итоги проекта «Руководитель будущего», рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Командная работа, креативность мышления и возможность показать свои таланты. В Минске подвели итоги проекта «Руководитель будущего», рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.
На протяжении недели 30 студентов БГУ знакомились со спецификой госслужбы на примере Мингорисполкома. Молодые люди были разделены на пять групп в зависимости от направления деятельности. Им предстояло придумать и разработать проекты, которые касаются основных направлений развития города. Это области социально-экономического развития столицы, архитектуры и здравоохранения.
Варвара Парфенова, студентка Белорусского государственного университета:
Мы представляем проект «Транспортная коммуникация». Суть в том, что в остальных областях существуют так называемые трамвайные пути, автобусные, маршрутные вот эти вот листы, а в Минске вот мы выявили небольшие такие неточности. Мы находим наш проект, нашу инициативу очень эффективной и способствующей практической реализации.
Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
В течение недели работали, можно сказать, наравне с заместителями председателя Мингорисполкома и непосредственно с председателем. Выезжали на объекты, изучали все направления, которые мы сегодня предлагаем в рамках реализации различных программ и проектов.
Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Недавно в ходе встречи в Академии авиации молодые люди тоже высказали желание поучаствовать в жизни государственных органов, и им такое предложение уже сделано. Ну и, кроме этого, мы всегда готовы у себя встретить молодых людей. Людей, которые им не безразличны.
Цель проекта – вовлечение молодежи в социально-значимые вопросы. Каждый участник смог узнать изнутри структуру управления городом. А лучшие проекты будут доработаны и реализованы.