В Минске подвели итоги проекта «Руководитель будущего»

На протяжении недели 30 студентов БГУ знакомились со спецификой госслужбы на примере Мингорисполкома. Молодые люди были разделены на пять групп в зависимости от направления деятельности. Им предстояло придумать и разработать проекты, которые касаются основных направлений развития города. Это области социально-экономического развития столицы, архитектуры и здравоохранения.

Варвара Парфенова, студентка Белорусского государственного университета:

Мы представляем проект «Транспортная коммуникация». Суть в том, что в остальных областях существуют так называемые трамвайные пути, автобусные, маршрутные вот эти вот листы, а в Минске вот мы выявили небольшие такие неточности. Мы находим наш проект, нашу инициативу очень эффективной и способствующей практической реализации.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

В течение недели работали, можно сказать, наравне с заместителями председателя Мингорисполкома и непосредственно с председателем. Выезжали на объекты, изучали все направления, которые мы сегодня предлагаем в рамках реализации различных программ и проектов.