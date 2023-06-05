Результаты второго ЦЭ в Беларуси: 100 баллов получили 765 человек

Стали известны результаты второго централизованного экзамена, который учащиеся сдавали 21 мая. Максимально возможный результат зарегистрирован у 765 человек. Об этом информирует Минобразования РБ.

Всего в ЦЭ, который проходил по тринадцати предметам, участвовали 53 067 человек. Результат в сто балов есть по всем учебным предметам. Ноль баллов в результате испытания получили шестьдесят выпускников.

В профильном ведомстве отметили, что подсчет результатов двух ЦЭ осуществлялся по новой методике. Применялись подходы такие же, как и во время репетиционного тестирования. Точно также подсчитывать результаты будут и после ЦТ, которое выпускникам предстоит сдавать.