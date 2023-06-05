Чем полезно скалолазание и до какого возраста можно заниматься этим делом? Рассказал мастер спорта

Вероника Макаревич, ведущая:

Взойти на Эверест, покорить Эльбрус и примерить на себя плащ супергероя. Скалолазание – один из самых зрелищных и романтичных видов спорта! Сидишь на вершине, кажется, будто весь мир у твоих ног. О необычном увлечении столичных альпинистов прямо сейчас. Покорить горную вершину и дотянутся рукой до облаков. Скалолазание – ваш пропуск в мир экстрима и ярких впечатлений. Познакомьтесь, Никита Логунов – скалолаз с 17-летним стажем. В прошлом начинающий спортсмен, сегодня талантливый тренер и председатель скального комитета Белорусской федерации альпинизма.

Никита Логунов, председатель скального комитета Белорусской федерации альпинизма, мастер спорта Республики Беларусь по скалолазанию:

Первые 5-6 лет я занимался без особого интереса, для родителей, а потом попал в круг более старших ребят, увидел, что они живут этим, вместе ездят на скалы, ходят на тренировки. Мне стало интересно, я приобрел друзей в скалолазании. Выступал на соревнованиях где-то с 8 лет, за последние 6 лет выигрывал белорусские соревнования в разных дисциплинах. Главный миф о скалолазании – это то, что это опасно. Любое занятие опасное, если не соблюдать технику безопасности. Данный вид спорта положительно влияет на осанку и исправляет ее дефекты, держит в тонусе мышцы тела, развивает гибкость и координацию движений. Кроме того, скалолазание позволяет юным непоседам дать волю своей энергии и почувствовать себя настоящим супергероем! Никита Логунов:

Для детей как общий развивающий вид спорта, потому что здесь работают все группы мышц. Работает самая главная мышца наша – это мозг, потому что все должны продумывать план, как они будут проходить маршрут, исправлять свои ошибки, то есть это сильно отличается от тренажерного зала, где люди монотонно делают одно и то же. Результат тренировки вас точно удивит. Ведь только за одно занятие можно сжечь до семисот килокалорий!

Никита Логунов:

Перед прохождением маршрута всегда нужно использовать магнезию, которая сушит руки. Сейчас они сухие – можно лезть. Всегда сначала нужно придумать вариант прохождения для себя. У каждого маршрута есть стартовое положение, обозначенное наклейками, финишная зацепка, которая тоже обозначена наклейкой. Иногда приходится прыгать. На скалодроме есть маршруты, которые под силу даже самым маленьким детям с 5 лет и взрослым до 60 лет. К нам ходят дедушки-альпинисты, которым уже больше 60 лет. Есть сложные маршруты для подготовленных и замотивированных ребят. Ограничений по росту и весу нет. Скалолазы, чтобы набрать форму, используют разные дополнительные тренажеры. Это петли 3x, на которых хорошо тренируется корпус. Руки, спина, пресс – абсолютно все тело. Скалолазы подтягиваются на турнике, висят на различных тренажерах, на шариках, на специальных досках, которые имеют отверстия разной глубины. Это все для тренировки пальцев. Чтобы избежать травм, важно последовательно готовиться к восхождению, соблюдать правила безопасности. И хоть на высоте порой кружится голова, переживать не стоит. Специальная система страховок не даст сорваться в пропасть!

Никита Логунов:

Для подъема мы используем специальное снаряжение. Это страховочные веревки, карабины, с помощью которых пристегивается веревка к обвязке, и страховочная система, которая словит тебя, если ты упадешь, с помощью которой можно спуститься. Обязательно нужно два человека, чтобы была здесь веревка со страховкой. В каждой дисциплине по-разному учитывается результат. В скорости – кто быстрее пройдет этот маршрут, в трудности – кто залезет выше. В боулдеринге все сложнее. Есть финиш маршрута, есть промежуточный финиш. То, с какой попытки участник возьмет финишную зацепку или промежуточный финиш, является залогом его результата. Важны попытки и важно количество сделанных топов. Участникам предоставляется несколько дистанций маршрутов, ограниченное время. За это время они должны максимально хорошо себя показать. Обычно это 5 или 4 минуты. В зависимости от раунда.