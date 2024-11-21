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В Минском зоопарке родился жеребёнок ламы

21 ноября 2024 19:19
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В Минском зоопарке пополнение! Здесь на свет появился жеребенок ламы, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минском зоопарке родился жеребёнок ламы-2

Имя малышу пока выбирают. Он очень резвый и игривый. Однако полюбоваться новым обитателем зоопарка пока сложно. Мама-лама оберегает жеребенка и очень настороженно относится, если кто-то хочет познакомиться с ним поближе. Таковы природные инстинкты.

В Минском зоопарке родился жеребёнок ламы-4

Ксения Лазовская, методист Минского зоопарка:
Наша лама Веснушка стала мамой в четвертый раз. Малыш питается пока молоком матери, прикорма никакого нет. Я думаю, что еще на протяжении полугода он еще будет кушать молоко мамы, потом будет добавлять какой-то прикорм. Чувствует он себя хорошо, прекрасно, очень контактный для наших посетителей.

Напомним, коллекция Минского зоопарка насчитывает более 2 000 экземпляров животных. Это порядка 250 видов, 14 из которых занесены в Красную книгу.

# Минский зоопарк # Животные

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