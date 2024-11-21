В Мингорисполкоме обсудили вопросы реализации молодёжной политики

Площадки и возможности для развития молодежи должны быть созданы в каждом районе Минска. Об этом шла речь на заседании Мингорисполкома по вопросам реализации молодежной политики, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Это приоритетное направление в государстве. Сейчас стоит задача внедрять новые форматы и подходы в работе со школьниками, учащимися, студентами и кадрами. Ежегодно в Минске реализуется множество программ и проектов. Так, на поддержку молодежных инициатив направлена и «Минская смена», которая помогает выявить активных лидеров и сформировать кадровый потенциал в сфере управления. Также в 2024 году был запущен проект «Открытое знание», который просвещает юношей и девушек в общественно-политических вопросах. Большая ставка также делается на работающую молодежь и закрепление кадров на местах.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Как бы мы ни предлагали концептуальные мероприятия в сети Интернет, мы прекрасно понимаем, что только живое общение друг напротив друга, глаза в глаза, с постановкой конкретных проблемных вопросов, с поиском ответов совместных, это принципиально важно. Ну и самое главное, что сегодня сама молодежь может выступать как организаторами таких информационных мероприятий, так и быть лидерами мнений, быть спикерами, высказывать свою точку зрения. А для нас важно предоставить ту площадку, на которой это могло бы быть реализовано.

В Минске живет почти 450 тысяч молодых людей. И больше половины из них активно участвуют в общественной деятельности.