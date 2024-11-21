В Налибокской пуще воссоздали партизанский лагерь времён Великой Отечественной
И полное погружение в атмосферу времен Великой Отечественной. Как жили, воевали и проводили свое время партизаны в белорусских лесах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беларусь и память неразделимы. В то время, когда в других странах разрушают памятники и стирают все напоминания о подвигах советских солдат, мы не только восстанавливаем и создаем новые мемориалы, но и используем современный подход к сохранению истории.
Такую интерактивную образовательную зону открыли 21 ноября в Налибокской пуще. Здесь доподлинно воссоздали партизанский лагерь, который является сборным образом партизанских стоянок в годы оккупации Беларуси. Для того чтобы максимально точно повторить все детали, пришлось поднимать архивные чертежи и даже рассекретить некоторые документы КГБ.
Место выбрано не случайно – в 1941-1944-м Налибокская пуща стала общим домом для более чем 15 тысяч партизан различных отрядов. Теперь в музее под открытым небом школьники и воспитанники патриотических клубов смогут совершать путешествие во времени, что намного интереснее и познавательнее учебников и лекций.
Подробности в репортаже Галины Буро.
Место с эффектом полного погружения в атмосферу партизанских будней. Склонившись над картой, Александр в образе командира составляет план боевой операции. Это прототип Анатолия Шестакова – реального руководителя партизанского отряда «Славный», который в 1942 году был изначально образован в Калужской области, подчинялся НКВД. В июне 43-го был переброшен на территорию Беларуси в Налибокскую пущу, где со временем вырос с 49 человек до 300. Базировался здесь неподалеку, рядом с деревней Ягодень. У отряда была связь с большой землей: получали шифрограммы, газеты, листовки, на которых было написано: прочитал сам – передай другому. Чтобы вжиться в образ командира, Александр долго готовился.
Александр, участник реконструкции:
Многое пришлось изучить. Были подняты архивные данные, рассекреченные Комитетом госбезопасности, дневники тех красных командиров, по которым, в принципе, было и воссоздано данное место, пункт дислокации партизан и их боевой путь.
Отряд «Славный» – лишь часть масштабного партизанского движения, которое в годы Великой Отечественной войны развернулось в Налибокской пуще. На создание этого лагеря потребовался год. Историю собирали по крупицам сотрудники КГБ, в частности, Академии национальной безопасности, проект воплощали в реальность при поддержке Министерства лесного хозяйства, заказника Налибокская пуща и еще ряда других предприятий. Общими усилиями стремились увековечить память о людях, которые в этих лесах в с 1941 по 1944 годы защищали свою землю.
Подробности в видео.