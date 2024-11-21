В Налибокской пуще воссоздали партизанский лагерь времён Великой Отечественной

И полное погружение в атмосферу времен Великой Отечественной. Как жили, воевали и проводили свое время партизаны в белорусских лесах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беларусь и память неразделимы. В то время, когда в других странах разрушают памятники и стирают все напоминания о подвигах советских солдат, мы не только восстанавливаем и создаем новые мемориалы, но и используем современный подход к сохранению истории.

Такую интерактивную образовательную зону открыли 21 ноября в Налибокской пуще. Здесь доподлинно воссоздали партизанский лагерь, который является сборным образом партизанских стоянок в годы оккупации Беларуси. Для того чтобы максимально точно повторить все детали, пришлось поднимать архивные чертежи и даже рассекретить некоторые документы КГБ.

Место выбрано не случайно – в 1941-1944-м Налибокская пуща стала общим домом для более чем 15 тысяч партизан различных отрядов. Теперь в музее под открытым небом школьники и воспитанники патриотических клубов смогут совершать путешествие во времени, что намного интереснее и познавательнее учебников и лекций.