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Единый день информирования в Минске: на встрече обсудили выборы Президента

21 ноября 2024 19:18
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Об основных этапах избирательной кампании, полномочиях Президента и обязанностях первого лица государства – эти и другие вопросы обсудили в городской ратуше. Выборам Президента посвящен единый день информирования в Беларуси, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Единый день информирования в Минске: на встрече обсудили выборы Президента-2

Приглашенные эксперты пообщались с представителями трудовых коллективов и молодежью. С помощью онлайн-трансляции подключились все 9 районов столицы. Желающие смогли задать спикерам свои вопросы. Говорили об институте президентства и основных этапах предстоящей избирательной кампании. Активно в диалоге участвовали и молодые люди. Ведь многие из пришедших впервые примут участие в избирательной кампании. Потому знать об основных правилах, уметь анализировать информацию и быть в курсе событий актуально, особенно для молодого поколения.

Единый день информирования в Минске: на встрече обсудили выборы Президента-4

Юлия Ковалева, студентка Белорусского государственного экономического университета:
Когда человек, который будет голосовать впервые, я считаю, это очень важное мероприятие, так как на таких встречах можно больше узнать о нашей избирательной комиссии и кампании, которая проходит сейчас в стране.

Единый день информирования в Минске: на встрече обсудили выборы Президента-6

Вадим Боровик, депутат Минского городского Совета депутатов:
Реальный рост зарплаты в Беларуси налицо, строительство продолжается, малые города развиваются, мы осваиваем новые рынки, мы в прошлом году поторговали плюс 400 миллионов долларов товарами и услугами. И в этом году у нас положительная динамика. Потому что мы на выборах отстояли свой голос.

Единый день информирования в Минске: на встрече обсудили выборы Президента-8

Александр Щекович, председатель Минской городской комиссии по выборам Президента Республики Беларусь:
Жалоб на действия инициативных групп не поступало, на сегодня как городская комиссия, так и районная, мы выходим, смотрим правильное проведение пикетов, чтобы инициативные группы соблюдали законодательство.

Единый день информирования в Минске: на встрече обсудили выборы Президента-10

Сейчас в Беларуси собирают подписи за потенциальных кандидатов на пост Президента. Этот этап продлится по 6 декабря. Имена зарегистрированных кандидатов станут известны к концу года. А уже с 1 января стартует предвыборная агитация.

# Президентские выборы # Александр Щекович # Вадим Боровик # Выборы в Беларуси

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