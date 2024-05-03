3 мая православные верующие отмечают Страстную пятницу

Один день в году, когда в храмах не служат литургию. Сегодня, 3 мая, у православных верующих Страстная пятница. Церковь вспоминает мучения Спасителя на кресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этот день, когда соблюдается самый строгий пост, Иисуса Христа распяли на Голгофе. Утром из алтаря священники в темных одеждах выносят плащаницу и зажигают свечи, колокола не звонят. Вечером в храмах пройдет особая служба – погребение. В субботу верующие ждут, что сойдет благодатный огонь в храме Господнем в Иерусалиме, освящают пасхальные блюда. Службы будут проходить весь день с короткими перерывами. Завершится завтрашний день праздничным богослужением в канун Светлого Христова Воскресения.