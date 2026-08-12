Новости по тегу #Гродненский зоопарк

Белые совы живут здесь недавно: самец Нейсон прибыл из Московского зоопарка в 2018 году, самочка Букля – из Минска в 2022‑м.
Лето в Гродненском зоопарке радует новыми прибавлениями: у яков и дагестанских туров появились детеныши, а вскоре вольер для хищников займут волчата, приобретенные в Минской области.
Они пребывают в отличном расположении духа, у них прекрасный аппетит, косолапые готовы набирать вес.
Это мальчик. За нежную и мягкую шерсть его назвали Бархат.
Они с удовольствием выходят погреться на солнце.
Почетный статус весь 2025-й будет носить питон по имени Лютик. Обитатель зоосада станет своеобразным талисманом для жителей областного центра.
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