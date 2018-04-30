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В Китае амурская тигрица родила 5 детёнышей: видеофакт

30 апреля 2018 12:25
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Новости Китая. В городе Харбин 11-летняя тигрица родила пять детёнышей. Для амурских тигров появление на свет такого количества котят большая редкость, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Китае амурская тигрица родила 5 детёнышей: видеофакт-1

Для того, чтобы благополучно вскормить малышей, полосатой маме назначили специальный рацион: ежедневно для неё готовят 20 яиц и козье молоко.

В Китае амурская тигрица родила 5 детёнышей: видеофакт-4

Известно, что среди потомства – три самки и два самца. Всего в мире насчитывается более 500 особей амурского тигра, ареал их обитания – северо-восток Китая, а также Приморский и Хабаровский края России.

В Китае амурская тигрица родила 5 детёнышей: видеофакт-7

В Китае амурская тигрица родила 5 детёнышей: видеофакт-9

В Китае амурская тигрица родила 5 детёнышей: видеофакт-11

# Дикие животные # Фотофакт

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