Атмосфера тепла и уюта. Ярмарка «Вялiкi гасцiны двор» развернулась в столице в Верхнем городе

Новости Беларуси. Праздника много не бывает. На карте новогоднего Минска появилась еще одна яркая точка. И она в самом сердце столицы – в Верхнем городе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ярмарка «Вялiкi гасцiны двор» уникальна по-своему. Специально для нее разработали 18 оригинальных павильонов, вся красота которых полностью раскрывается именно вечером. В атмосфере тепла и уюта редкий гость устоит перед пряными запахами. Ведь за рождественское меню отвечают популярные кафе и рестораны. Они предлагают посетителям согреться чашкой ароматного супа вприкуску с горячей лепешкой с разными начинками. Гости ярмарки:



Сегодня чудесный день, сегодня Рождество. Мы пришли сюда на гуляния, на ярмарку, посетили костел. Приятно, что в Минске много гостей. Люди празднуют, веселятся. Ну и посещают такое замечательное мероприятие.