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В Минском зоопарке открылась резиденция Деда Мороза

26 декабря 2018 21:25
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Новости Беларуси. Приезд Деда Мороза в Минский зоопарк стал уже доброй традицией как для детей, так и для взрослых, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минском зоопарке открылась резиденция Деда Мороза-1

Вот и 26 декабря сказочный домик не пустует. Маленьких минчан Дед Мороз встречает не один, а с пушистыми и пернатыми помощниками.

В Минском зоопарке открылась резиденция Деда Мороза-4

Познакомиться со сказочным героем и получить от него подарок можно будет вплоть до 31 декабря.

В Минском зоопарке открылась резиденция Деда Мороза-7

Мы частые гости, нам очень нравится здесь бывать. Детки наши очень любят животных.

В Минском зоопарке открылась резиденция Деда Мороза-10

Ольга Колмакова, методист Минского зоопарка:
Представление будет 29 декабря. Ну и традиционно ждем всех 7 на белорусские Калядки.

В Минском зоопарке открылась резиденция Деда Мороза-13

# Новый год # Зоопарк # общество # Ольга Колмакова # Фотофакт

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