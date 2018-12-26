В Минском зоопарке открылась резиденция Деда Мороза

Новости Беларуси. Приезд Деда Мороза в Минский зоопарк стал уже доброй традицией как для детей, так и для взрослых, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Вот и 26 декабря сказочный домик не пустует. Маленьких минчан Дед Мороз встречает не один, а с пушистыми и пернатыми помощниками.

Познакомиться со сказочным героем и получить от него подарок можно будет вплоть до 31 декабря.

Мы частые гости, нам очень нравится здесь бывать. Детки наши очень любят животных.