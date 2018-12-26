Новые платные парковки появятся в районе ЖД-вокзала: мнение минчан

Новости Беларуси. Еще три платные парковки появятся в районе железнодорожного вокзала, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Плата за парковку будет взиматься по улице Толстого, Вокзальной и Суражской. Всего в Минске насчитывается 55 зон платной парковки, из них восемь – закрытых. До 2020 года количество платных парковочных мест достигнет 25 тысяч. Минчане же по этому вопросу разделились строго на «за» и «против».

Платная – она надежная, я так думаю. Ну а минус, сами знаете, в деньгах.

Меньше очередей будет, я думаю.