Прямой эфир

Новые платные парковки появятся в районе ЖД-вокзала: мнение минчан

26 декабря 2018 21:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Еще три платные парковки появятся в районе железнодорожного вокзала, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Новые платные парковки появятся в районе ЖД-вокзала: мнение минчан-1

Плата за парковку будет взиматься по улице Толстого, Вокзальной и Суражской. Всего в Минске насчитывается 55 зон платной парковки, из них восемь – закрытых. До 2020 года количество платных парковочных мест достигнет 25 тысяч. Минчане же по этому вопросу разделились строго на «за» и «против».

Новые платные парковки появятся в районе ЖД-вокзала: мнение минчан-4

Платная – она надежная, я так думаю. Ну а минус, сами знаете, в деньгах.

Новые платные парковки появятся в районе ЖД-вокзала: мнение минчан-7

Меньше очередей будет, я думаю.

Новые платные парковки появятся в районе ЖД-вокзала: мнение минчан-10

Мне кажется, что напряженно с транспортом. И мне кажется, что парковок не хватает. Вот вам и явный пример: здесь невозможно припарковаться никогда. Если будут платные парковки, то тогда будет порядок.

# Паркинг # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Я очень долго ждала Нового года»: в Беларуси продолжается акция «Наши дети»
26 декабря 2018 20:15

«Я очень долго ждала Нового года»: в Беларуси продолжается акция «Наши дети»

«Красивая девочка в веночке»: что говорят минчане о скульптуре коровы-кормилицы у Комаровки
26 декабря 2018 19:20

«Красивая девочка в веночке»: что говорят минчане о скульптуре коровы-кормилицы у Комаровки

Показываем компьютерный класс для первой белорусской IT-роты в Военной академии
26 декабря 2018 18:20

Показываем компьютерный класс для первой белорусской IT-роты в Военной академии