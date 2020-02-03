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В минском трамвае №6 больше нельзя будет расплатиться карточкой

03 февраля 2020 18:41
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Новости Беларуси. В 6-м трамвае в Минске больше нельзя будет безналично оплатить проезд. Пилотный проект себя не оправдал, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В минском трамвае №6 больше нельзя будет расплатиться карточкой-1

Более полугода минчане могли расплачиваться в трамвае банковской карточкой. Но через несколько дней эту функцию отключат – точную дату «Минсктранс» еще объявит.

В минском трамвае №6 больше нельзя будет расплатиться карточкой-4

Такое решение связано с несовершенством системы оплаты. У банка и «Минсктранса» не сошлись числа, касающиеся количества пассажиров, которые воспользовались услугой. Возможно, через какое-то время минчане снова смогут карточкой платить за проезд в наземном транспорте. Но это может случиться только после доработки системы.

В минском трамвае №6 больше нельзя будет расплатиться карточкой-7

Конечно, это было бы намного удобнее. То есть просто зашел, оплатил, и все. Потому что иногда деньги только на карточке носишь.

В минском трамвае №6 больше нельзя будет расплатиться карточкой-10

Не всегда есть наличные, тем более монетки. А у водителя не всегда есть сдача с купюр.

В минском трамвае №6 больше нельзя будет расплатиться карточкой-13

Не нужна. Не у всех карточки есть, во-первых. И бабушки не умеют пользоваться.

# Транспорт Минска # общество # Фотофакт

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