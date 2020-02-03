Зачем в Минской области соберут 150 тысяч тонн шишек

Новости Беларуси. В Минской области завершается заготовка шишек. В лидерах – Стародорожский лесхоз, там собрали свыше 27 тонн, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Всего же на переработку отправят более 150 тысяч тонн шишек сосны, ели и лиственницы. По каждой породе дерева заготовку ведут отдельно. После сушки из плодов получают семена, которые будут использовать для выращивания молодняка.

Лилия Макаревич, инженер по лесосеменному хозяйству Минского ГПЛХО:

Их мы используем в дальнейшем для посадки леса. То есть это участки, где проводилась рубка главного пользования, а также участки, поврежденные короедом. Деревья по внешним признакам должны быть хорошего качества. По земле уже не собирают, потому что обычно на земле они уже без семян, раскрывшиеся. То есть это обычно прошлогодние или позапрошлогодние.