«Наша задача – проверка». В Заводском районе живут более 700 граждан, состоящих на учете

Новости Беларуси. В Заводском районе сотрудники правопорядка провели профилактические рейды по адресам, где живут семьи из разряда неблагополучных, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В рамках специальной комплексной операции «Правопорядок» правоохранители посетили несколько десятков граждан, большинстве своем ранее неоднократно судимых за совершение тяжких преступлений.

Александр Парфинович, инспектор уголовной исполнительной инспекции Заводского РУВД:

Наша задача – проверка лиц, состоящих на учете, за которыми может быть установлен превентивный надзор. Проводится не реже одного раза в три месяца для профилактического наблюдения.