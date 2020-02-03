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Безналичная оплата проезда в наземном транспорте Минске откладывается на неопределённое время

03 февраля 2020 16:26
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Новости Беларуси. Проездные и талончики пока остаются без альтернативы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Внедрение сервиса оплаты проезда в наземном городском транспорте бесконтактными банковскими картами откладывается на неопределенный срок.

Безналичная оплата проезда в наземном транспорте Минске откладывается на неопределённое время-1

Проходящее сейчас в Минске тестирование системы будет прекращено из-за выявленных недостатков. В существующем режиме специалисты не могут контролировать поступление средств, их объемы, а также точно установить количество пассажиров, воспользовавшихся данной услугой.

Больше новостей экономики за 3 февраля читайте здесь.

# Транспорт Минска # общество # Сергей Савицкий # Фотофакт

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