Безналичная оплата проезда в наземном транспорте Минске откладывается на неопределённое время

Внедрение сервиса оплаты проезда в наземном городском транспорте бесконтактными банковскими картами откладывается на неопределенный срок.

Новости Беларуси. Проездные и талончики пока остаются без альтернативы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проходящее сейчас в Минске тестирование системы будет прекращено из-за выявленных недостатков. В существующем режиме специалисты не могут контролировать поступление средств, их объемы, а также точно установить количество пассажиров, воспользовавшихся данной услугой.