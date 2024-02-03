Витебская область открыла серию отчётных концертов регионов во Дворце Республики
Фестиваль «Беларусь – мая песня» спустя 15 лет возвращается на республиканскую сцену, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Витебская область открыла серию отчетных концертов регионов во Дворце Республики. Более тысячи артистов приехали в Минск.
География участников широкая: от областного центра до Верхнедвинска. Центр культуры и творческие коллективы северного региона подготовили незабываемое шоу под названием «Вiцебская батлейка». В основе сюжета гала-концерта история витебских культурных ценностей. Зрителей удивляли захватывающими спецэффектами: для этого использовали порядка 250 единиц профессионального светового и звукового оборудования.
Екатерина Федотова, руководитель театра песни «Субботея» Новополоцка:
В таком прекрасном коллективе, целая Витебская область за плечами, совсем нестрашно, мне кажется, что у нас классная команда.
Марина Романовская, режиссер концерта:
Я наткнулась на чудо нашей батлейки. Я была очарована этим маленьким театром. Говорят все знатоки, специалисты, кто связан с этой историей батлейки, что это как современный интернет. Батлейкой можно открывать любое содержание. И это дало посыл, чтобы на эту историю с батлейкой, ее возможности нанизать всю историю нашего концерта.
Кроме того, во Дворце Республики развернулась экспозиция элементов нематериального культурного наследия Витебщины. Каждый желающий смог ознакомиться с традиционными ремеслами региона.
Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:
Витебск славился культурными традициями и всегда имел статус неофициальной культурной столицы. «Славянский базар», фестиваль хореографического искусства – много форумов, много людей талантливых, которые на протяжении нескольких сотен лет были уроженцами витебского края. Я думаю, этот родник не иссяк и по сей день.
Фестиваль продлится до 3 июля. На протяжении этого времени каждый регион представит свою творческую программу. А в завершении проекта состоится грандиозный гала-концерт всех регионов Беларуси.