Витебская область открыла серию отчётных концертов регионов во Дворце Республики

Фестиваль «Беларусь – мая песня» спустя 15 лет возвращается на республиканскую сцену, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Витебская область открыла серию отчетных концертов регионов во Дворце Республики. Более тысячи артистов приехали в Минск.

География участников широкая: от областного центра до Верхнедвинска. Центр культуры и творческие коллективы северного региона подготовили незабываемое шоу под названием «Вiцебская батлейка». В основе сюжета гала-концерта история витебских культурных ценностей. Зрителей удивляли захватывающими спецэффектами: для этого использовали порядка 250 единиц профессионального светового и звукового оборудования.

Е катерина Федотова, руководитель театра песни «Субботея» Новополоцка: В таком прекрасном коллективе, целая Витебская область за плечами, совсем нестрашно, мне кажется, что у нас классная команда.

Марина Романовская, режиссер концерта:

Я наткнулась на чудо нашей батлейки. Я была очарована этим маленьким театром. Говорят все знатоки, специалисты, кто связан с этой историей батлейки, что это как современный интернет. Батлейкой можно открывать любое содержание. И это дало посыл, чтобы на эту историю с батлейкой, ее возможности нанизать всю историю нашего концерта.

Кроме того, во Дворце Республики развернулась экспозиция элементов нематериального культурного наследия Витебщины. Каждый желающий смог ознакомиться с традиционными ремеслами региона.