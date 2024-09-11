В Кыргызстане завершилась активная фаза учений ОДКБ

По легенде, условный противник установил контроль над частью территории в приграничье, захвачен ряд населенных пунктов. В кратчайшие сроки в условную зону вторжения боевиков были передислоцированы воинские контингенты государств, входящих в организацию Договора о коллективной безопасности. Белорусский контингент действовал плечом к плечу с военными из Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Особое внимание в ходе проведения учений было уделено применению беспилотной авиации и противодействию ей, а также совместному применению средств радиоэлектронной борьбы и огневого поражения.