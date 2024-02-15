Шанс на выздоровление – уникальный диагностический комплекс открыли в РНПЦ детской онкологии

Уникальный диагностический комплекс появился в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии. Современное оборудование помогает выявить заболевание на ранней стадии и поставить точный диагноз, тем самым повышая шанс на выздоровление. Татьяна Сидоренко в программе Новости «24 часа» на СТВ изучила преимущества генетического анализатора.

Открытие диагностического комплекса – высокотехнологичный прорыв для профессионального медицинского сообщества страны. Он дает новые возможности для борьбы с онкозаболеваниями у детей.

Злокачественные образования у маленьких пациентов, как правило, имеют врожденный характер. А это значит, только всесторонне изучив образец ДНК ребенка можно обнаружить очаг проблемы.

Анжелика Солнцева, директор центра детской онкологии, гематологии и иммунологии, профессор:

Данное оборудование предназначено для полногеномного и полноэкзомного секвенирования. Определение поломки на определенном участке ДНК дает возможность поставить более точно диагноз, определить так называемый поврежденный таргетный ген и подобрать таргетную (более точную) терапию, более точное лечение.

Количество и качество в решении проблемы – жизненно важные составляющие. Только за одну неделю в РНПЦ поступает в среднем 30 обращений от нуждающихся в диагностике. А ежегодно через стационар здесь проходят около 6 тысяч человек. Каждый год в нашей стране злокачественные образования обнаруживают у 300 юных пациентов. Благодаря генетическому анализатору помощь придет гораздо быстрее. Немаловажно и то, что молекулярно-генетические исследования на новом оборудовании сокращают их стоимость. Исследования станут дешевле. Подробности.

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:

Мы на сегодня рассматриваем это как абсолютно необходимое с точки зрения медицинского оборудования для наших пациентов и для решения других смежных задач, как привлечение пациентов из других стран, которые тоже будут иметь возможность получать здесь медицинскую помощь.