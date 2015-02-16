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В минском парке имени Павлова появятся детское кафе, велодорожка и амфитеатр

16 февраля 2015 18:05
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Новости Беларуси. В парке имени Павлова появятся детское кафе, велодорожка и амфитеатр. Весной администрация Московского района приступит к масштабным работам по благоустройству зеленой зоны между проспектом Любимова и улицей Космонавтов.

Вначале планируют оборудовать входную зону и освещение, а в перспективе – зону для воркаута. Возможно, будет оборудована и площадка для аттракционов, их предложат установить предпринимателям.

Часть парка сохранят в первозданном виде, чтобы там можно было просто погулять среди деревьев. К работам по благоустройству администрация планирует подключать местных жителей. Их будут приглашать на субботники, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Андрей Сусленков, заместитель главы администрации Московского района:
На сегодняшний день уже разработан и утвержден, прошел экспертизу архитектурный проект. Строиться парк будет частями, потому что если охватить всю территорию парка, то это будет неудобно для жителей, будут большие затраты для Минска. А так мы планируем с привлечением населения кусочками освоить этот парк и сделать из него изюминку Московского района.

# общество # Парки Минска # Андрей Сусленков

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