83 дня до Великой Победы: 16 февраля 1945 года началась Курляндская наступательная операция

Новости Беларуси. Мы желаем победы нашим спортсменам, а пока возвращаемся к Великой Победе, на 70 лет назад. До нее 16 февраля 1945 года оставалось 83 дня.

В этот день началась Курляндская наступательная операция 2-го Прибалтийского фронта.

Начиная с осени 1944 года эта уже четвертая попытка освободить от немцев западную часть Латвии. Сражаться за Курляндию войскам Советской армии предстояло до предпоследнего дня войны.

Тем временем в освобожденная Беларусь уже живет по мирному времени.

В этот февральский день 1945 года в Минск из Ленинграда доставлены девять трамвайных вагонов.

В Полесской области к этому времени открыты 10 детских домов, где воспитывают более двух тысяч детей фронтовиков, а также сирот, родители которых погибли от рук фашистских захватчиков. События прошлых лет до сих пор живут в памяти девчонок и мальчишек того времени.

Игорь Волчек, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, кинорежиссер, аниматор:

У меня отец был сапером. Поскольку он был по образованию архитектором-художником, несмотря на тяжелое положение вообще всего народа, всей ситуации сложнейшей, все равно находилось место даже для каких-то лирических отступлений, для шуток. Что касается каких-то документальных подтверждений, у меня остались, помимо того, что были эти письма, какие-то работы у меня сохранились, остались, связанные с его именно фронтовыми зарисовками. Например, так выглядел подрыв поезда.

Участники боевых действий, историки, экскурсоводы, звезды эстрады и спортсмены и, конечно, зрители СТВ расскажут о том, что помнят, что узнали от своих отцов и дедов.

Если вы хотите поделиться своей историей, звоните по телефонам «горячей линии» СТВ. Вспоминаем вместе события 70-летней давности. До Великой победы оставалось 83 дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.