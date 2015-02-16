Новости Беларуси. Гоголевская история в наши дни. Жительница Червенского района, умершая в 1991 году, четверть века по документам считалась живой. Все дело в том, что родственники женщины вовремя не взяли справку о ее смерти. Получить документ сейчас оказалось невозможным – близкие ходят по инстанциям и даже дошли до суда, но пока безрезультатно.

Зинаида Запрудская:

Когда мне сказали, что она живая, я подумала, кого мы хоронили, ведь все-таки прошло столько лет.

Зинаида Николаевна едва сдерживает слезы. О том, что ее мать, похороненная почти 25 лет назад, жива, женщина узнала недавно. И случайно. От покупателя, который собирался приобрести у нее дом. Женщина выяснила: ее родственница числилась зарегистрированной практически во всех службах.

Зинаида Запрудская:

В милиции – живая, в ЗАГСе – живая. Только в райсобесе, где дают пенсию, не числится, что ей выплачивали пенсию. Я была в шоке, мне было просто не по себе, потому что я знаю, что мы похоронили ее в гробу на кладбище. Как могли, так и похоронили.

Оказалось, 25 лет назад родственники, хоронившие Марию Ивановну, свидетельство о смерти последней не взяли. Или оно могло затеряться.

В таких предположениях теряется Владислав Анатольевич. Мол, тех, кто хоронил, уже самих нет в живых. В суд мужчина вместе с сестрой обращался уже дважды.

Владислав Пеньковский:

В сельсовете дали нам тоже официальный документ, что Устин Мария Ивановна действительно похоронена на гражданском кладбище. Везде все было подшито, все бумаги у судов. Но им этого мало.

Ситуацию комментирует местная власть. Помочь родственникам, говорит председатель сельсовета, пытались. Выезжали на место и выслушивали показания свидетелей – местных жителей, которые помнят, как, кто и кого хоронил. Это нужно было для судебного процесса. Впрочем, на этом участие сельской власти в семейной трагедии закончилось.

Елена Чикановская, председатель Валевачского сельского совета:

Выехали на Грибенское кладбище, где, предполагалось, она была захоронена, нашли место захоронения, посмотрели, подтвердили, что она захоронена именно здесь.

Вопрос, почему перепись населения (а их было даже несколько за 25 лет) ничего подозрительного не выявила, также остался без ответа. Как и то, почему пенсию женщине все-таки не платили.

Как бы там ни было, суд родственникам умершей отказал по закону, так как запрашивали свидетельство о смерти они без определенной юридической цели. Ей может считаться, например, право на наследство.

Виктория Осипова, юрист:

При обращении с заявлением об установлении фактов, имеющих юридическое значение, также необходимо указать цель, для которой необходимо установление данного факта, заявителю. При несоблюдении данных требований суд имеет право оставить данное заявление без рассмотрения.

Выходит, просто так получить свидетельство о смерти закон родственникам запрещает, а значит определить, жив человек или мертв.

Между тем, сын и дочь умершей подали жалобу на решение суда. Ответ инстанция даст в течение 10 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.