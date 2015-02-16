Школьники Солигорска разработали электронную карту-схему, помогающую инвалидам-колясочникам ориентироваться в городе

Новости Беларуси. Школьники Солигорска разработали электронную карту-схему, которая помогает инвалидам-колясочникам ориентироваться в городе. Проект создан участниками Парламента детей и учащейся молодежи.

На карту нанесены социальные объекты, оборудованные пандусами: магазины, аптеки, почтовые отделения, гостиницы, библиотеки, медицинские центры. Карта находится в открытом доступе и постоянно обновляется.

Принять участие в проекте и внести свой вклад в доброе дело может каждый желающий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Екатерина Исаеня, координатор по работе с Парламентом детей и учащейся молодежи Солигорска:

Создан ящик и у нас здесь, в Центре, «Город без барьеров», куда могут приходить заявки от людей, которые знают места расположения пандусов. Также это будет дорабатываться, информация, которая дается нам, будет перепроверяться. И именно дети заносят информацию на «Электронный Солигорск» и там уже добавляют на карту-схему новые здания.

Ирина Кахроманова, мать ребенка-инвалида:

Когда мы узнали, что есть такой проект, есть такая карта, это нам немножко облегчило жизнь. Дети, подростки, действительно, делают доброе дело. Для взрослых, которые имеют ограниченные возможности, это вообще очень удобно: посмотреть, где есть пандус и пойти, может быть, дальше немножко. Зайдет в этот магазин, в эту аптеку без посторонней помощи.