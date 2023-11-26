В 2023-м зарплата в Минской области выросла на 116% по отношению к 2022 году – Якубицкая

Далее инвестиционная политика, которая проводится в Минской области. Этот показатель характеризует привлекательность нашего центрального региона. Как ставил задачу глава государства: один район – один проект. И вот все вот эти вопросы инвестиционной деятельности тоже на постоянном контроле у Александра Генриховича Турчина. Потому что инвестиции – это возможность строительства новых эффективных, высокотехнологичных производств и предприятий, создание новых рабочих мест в регионах, возможность производить экспортно ориентированную импортозамещающую продукцию, которая способна сегодня конкурировать. И то, о чем я сказала – заработная плата.

Наталья Якубицкая, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по региональной политике и местному самоуправлению: Хочу отметить, что уже по прошествии первого полугодия Минская область демонстрирует очень интенсивное, очень динамичное развитие, несмотря на санкционную политику и ту ситуацию, которая сегодня складывается вокруг нашего государства. Цифры и факты говорят сами за себя. Область сумела выполнить все прогнозные показатели, которые ей доведены.

Наталья Якубицкая:

Хорошо создавать условия тогда, когда молодой человек четко понимает, что выбрал правильную профессию, она будет приносить ему радость и удовлетворение. И не только материальный достаток, но и реализацию. Он сможет совершенствоваться. А уже те условия, которые необходимы для проживания и особенно для работы в сельской местности, они тоже существуют.

Первое – то, что необходимо для молодого человека, чтобы закрепиться, – это жилье. И у нас есть такие возможности. У нас есть арендное жилье. В случае если создается семья, рождаются дети, то это тоже поэтапное получение льгот, можно сказать, ты уже реально можешь претендовать на получение жилья. Далее, конечно, социальная инфраструктура. Транспортное сообщение должно быть хорошим, потому что все-таки молодые люди, им ведь хочется развлечений, проводить активно как-то досуг. И поэтому нужно выезжать в города.

Самое запоминающееся обращение гражданина

Наталья Якубицкая:

Прямые линии – это не только вопросы и проблемы. Прямые линии и телефонные звонки иногда поступают такие, просто нужно выслушать людей, просто послушать. И был у меня житель одного из районов. Вы знаете, звонки начались буквально, как я только приступила к работе. То есть это практически уже пять с половиной лет назад. И я видела, что состояние этого человека вызывает некую озабоченность. Я видела, что неудовлетворенность, такой депрессивный голос. Это было постоянно. Как только прямая линия, он сегодня звонил. Я уже знала историю его семьи, его историю, чем он болеет, какие у него проблемы. Наверное, на протяжении года он не звонил. Потом снова поступил звонок. Я его не узнала! Куда делась эта депрессия? Это абсолютный энергичный голос. Это человек, вот знаете, у него такое желание творить, жить. Я обрадовалась. Скажу вам честно, со мной вместе сидели представители «Минской правды». Говорю: даже сложно в это поверить. Я настолько порадовалась, потому что практически на протяжении всего времени я ему давала какие-то советы. Я ему давала какие-то рекомендации, как-то делилась с ним. Естественно, этот человек тоже мне рассказывал свои истории. Даже такие истории бывают.