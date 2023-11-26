Межвузовский предпринимательский форум StartUp Bootcamp BSU собрал около 150 участников. Представили 19 проектов

Новости Беларуси. Возможность проявить себя и принести пользу обществу. Межвузовский предпринимательский форум StartUp Bootcamp BSU собрал около 150 участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это самые активные студенты ведущих университетов нашей страны.

Всего на форуме представили 19 проектов в разных областях: от информационных технологий до психологии. В рамках форума идет активная работа по совершенствованию молодежных инициатив: лекции, тренинги и мастер-классы. Ключевое событие мероприятия – конкурс инновационных проектов. Среди представленных – игровая платформа для разметки данных «Клеточная Одиссея», приложение-трекер для отслеживания состояния физического и ментального здоровья и другие.

Анатолий Афоненко, участник форума StartUp Bootcamp BSU:

Мы представляем на конкурсе стартапов свой проект «Клеточная Одиссея» – это игровая платформа для классификации данных. Метод машинного обучения и приложения на основе их применяются повсеместно в нашей жизни. Конкурс для нас – отличная возможность поработать над проектами в кругу единомышленников, учиться у лучших менторов.

Дмитрий Микулко, начальник отдела «Стартап-центр БГУ»:

Первое мероприятие было 7 сентября, 400 человек. Из этих 400 человек все этапы прошли 19 проектов. Из тех, кто раньше проходил нашу программу, многие ребята запустили свои первые бизнесы, получили инвестиции. Кто-то осел в технопарках, стал резидентом технопарка, стал резидентом ПВТ.