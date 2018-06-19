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В Минском метрополитене объяснили, как правильно пользоваться бесконтактной оплатой проезда

19 июня 2018 21:19
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Новости Беларуси. Тестирование нового способа оплаты проезда в метро и первые сложности, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минском метрополитене объяснили, как правильно пользоваться бесконтактной оплатой проезда-1

Некоторые пассажиры жалуются: прикладывая к валидатору портмоне или кредитницу, они замечают, что списываются одновременно и поездки по электронному проездному, и стоимость жетона с платежной карточки. Таким образом, за проезд в метро можно заплатить дважды и даже трижды. В столичном метрополитене еще раз напомнили пассажирам, как правильно пользоваться бесконтактной картой.

В Минском метрополитене объяснили, как правильно пользоваться бесконтактной оплатой проезда-4

Андрей Дроб, пресс-секретарь Минского метрополитена:
Нужно прикладывать только один из платежных электронных документов: или одну банковскую карту, или один электронный проездной Минского метрополитена или Минсктранса. Мы отмечаем, что это будет удобно всем гостям нашей столицы, которые приедут не только на вторые Европейские игры, которые бывают здесь на различных спортивных, культурных и других общественно-массовых мероприятиях.

В Минском метрополитене объяснили, как правильно пользоваться бесконтактной оплатой проезда-7

Система оплаты проезда банковскими картами на всех станциях минского метро работает с 12 июня. Устройство автоматически списывает 65 копеек, а пассажирам не нужно покупать жетон в кассе.

# Минское метро # общество # Андрей Дроб # Фотофакт

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