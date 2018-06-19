В Минском метрополитене объяснили, как правильно пользоваться бесконтактной оплатой проезда

Новости Беларуси. Тестирование нового способа оплаты проезда в метро и первые сложности, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Некоторые пассажиры жалуются: прикладывая к валидатору портмоне или кредитницу, они замечают, что списываются одновременно и поездки по электронному проездному, и стоимость жетона с платежной карточки. Таким образом, за проезд в метро можно заплатить дважды и даже трижды. В столичном метрополитене еще раз напомнили пассажирам, как правильно пользоваться бесконтактной картой.

Андрей Дроб, пресс-секретарь Минского метрополитена:

Нужно прикладывать только один из платежных электронных документов: или одну банковскую карту, или один электронный проездной Минского метрополитена или Минсктранса. Мы отмечаем, что это будет удобно всем гостям нашей столицы, которые приедут не только на вторые Европейские игры, которые бывают здесь на различных спортивных, культурных и других общественно-массовых мероприятиях.