Новости Беларуси. В минском метро теперь можно купить жетон при помощи бесконтактных карт. Платежные терминалы уже появились в кассах подземки. Теперь для того, чтобы приобрести, например, проездной, достаточно лишь поднести банковскую карту к ПИН-паду, не отдавая ее в руки кассира.

Правда, по словам специалистов, у минчан таких бесконтактных карт пока мало. В основном ими пользуются иностранцы, но постепенно и жители столицы почувствуют преимущество этого ноу-хау, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На очереди – оплата проезда через мобильный телефон.