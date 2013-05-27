В Брестской области участились попытки незаконного перемещения товаров в Украину

Новости Беларуси. Белорусские пограничники принимают поздравления. Профессиональный праздник защитников рубежей страны только завтра. Но празднования идут уже несколько дней. Повод в этом году особенный - 95-летие органов погранслужбы.

Тем не менее, расслабляться пограничникам некогда. Ведь службу они несут на ответственной территории. Во время Великой Отечественной именно пограничники первыми вступили в бой с врагом. Сейчас борются с контрабандистами и нелегалами. На чеку день и ночь.

Капитан Пухальски о зеленой фуражке мечтал с детства. В семье, где погоны носили и отец, и дед, выбор профессии безоговорочно одобрили. Выпускник военной академии за 7 лет поменял не одно место службы. Сегодня он начальник погранзаставы на одном из сложнейших участков. Вверенное ему подразделение «прикрывает» 49 километров государственной границы.

Игорь Пухальски, начальник мобильной заставы отдела пограничной службы «Малорита»:

Самое тяжелое, когда начинается поиск нарушителей. Когда в течении нескольких часов, дней, а то и суток ведется поиск. Это постоянное напряжение. Вот здесь, где мы сейчас находимся, 12 марта были задержаны товароматериальные ценности. Пешеходы несли 4 крупногабаритные сумки.

Как правило, ассортимент нелегального груза на этом участке границы предсказуем. В Украину нарушители стремятся переправить трикотаж, обувь и сигареты. В исключительных случаях - наркотики.

Чтобы подготовить такую собаку, у кинолога уходит не один год. Джина безошибочно находит наркотик даже в труднодоступном месте. Такие, как она, уникальны. Ее обоняние в 10 тысяч раз лучше человеческого. Собака может запоминать до 2 миллионов запахов.

Николай Коцуба, командир мобильной группы кинологов отдела пограничной службы «Малорита»:

Растили всей семьей. Непосредственно здесь, в пункте пропуска, отрабатывали каждое действие. Не каждая собака может работать в пункте пропуска с людьми.

Малоритский участок границы с Украиной — для пограничников один из самых сложных. Часто сама линия границы здесь представляет собой всего лишь небольшую водную преграду, преодолеть которую не составляет никакого труда. Поэтому тут надежда только на профессионализм самих пограничников.

Под охраной малоритского отделения пограничной службы — 90 километров границы. На его территории сосредоточено три погранперехода. Наиболее проблемный вопрос на этом участке - контрабанда вне пунктов пропуска.

Василий Скрундь, начальник отдела пограничной службы «Малорита»:

За прошлый год у нас пресечено более 170 попыток перемещения товароматериальных ценностей через государственную границу на сумму более 10,5 млрд. рублей.

Еще одна «головная боль» — нелегалы. Причем если раньше нарушения фиксировались в основном на границе с Польшей, то сейчас появились желающие попасть в Евросоюз и через Украину. Но и здесь планам злоумышленников не суждено сбыться. С начала этого года малоритские пограничники задержали шестерых нелегалов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.